بدء ترشيحات الفنانين لفيلم"بالحوت الأزرق" في أولى تجارب أحمد صلاح فرحات بعالم التأليف

يخوض المذيع أحمد صلاح فرحات، أولى تجاربه كمؤلف من خلال فيلم يحمل اسم مبدئي "بالحوت الأزرق" قصته وتأليفه ، كما يخوض من خلاله أيضا أولى تجاربه التمثيلية.

وتعكف الجهة المنتجة للفيلم، خلال الأيام الجارية، على اختيار أبطاله، حيث تم ترشيح عدد كبير من نجوم الصف الأول للمشاركة في هذه التجربة.

ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة،

عن كافة تفاصيل التجربة خلال الأيام المقبلة، عقب الاستقرار على الفنانين المشاركين بالعمل والتعاقد معهم بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج"حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار" .