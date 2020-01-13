فن ومشاهير

رابح صقر لجمهوره يعلن عن مفاجأة لجمهوره

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 أعلن المطرب رابح صقر عن استعداده لطرح ألبوم كامل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".   

 

 كتب رابح في تدوينة عبر حسابه

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قائلًا: "حبايبي بعد حفل البارح غيّرت فكرتي وراح اكنسل الميني ألبوم، وأطرح ألبومًا كاملًا، فرحتوني وحبيت أقدم لكم ما يناسب ذائقتكم، دمتم لي ياحبايبي".

 

 يذكر أن الفنان السعودي ​رابح صقر أحيا حفلاً غنائيًا، تحت عنوان "ليلة صقر الأغنية الخليجية"، على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض، ضمن فعاليات "شتاء الرياض".

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