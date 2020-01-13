رابح صقر لجمهوره يعلن عن مفاجأة لجمهوره

أعلن المطرب رابح صقر عن استعداده لطرح ألبوم كامل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
كتب رابح في تدوينة عبر حسابه
يذكر أن الفنان السعودي رابح صقر أحيا حفلاً غنائيًا، تحت عنوان "ليلة صقر الأغنية الخليجية"، على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض، ضمن فعاليات "شتاء الرياض".
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