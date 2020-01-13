نادية مصطفى ومحمد صلاح يحييان الحفل السنوي لمركز الحفني

يستعد كل من المطربة نادية مصطفى والفنان محمدصلاح، لإحياء الحفل السنوي لمركز الحفنى للفنون لذوى القدرات الخاصة، الذى يقيمه المركز بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، بمسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس.
تقول علا عبيد، رئيس ومؤسس مركز الحفنى، إن الفنانة نادية مصطفى والفنان محمدصلاح، سيشاركان أيضًا بالغناء مع أبناء مركز الحفنى من ذوى القدرات الخاصة، كما يشدو كوكبة من أبناء المركز بباقة متنوعة من أشهر الأغانى، منها " أحسن ناس، أم الدنيا، وحشتونى، معانا ريال، يا ورد على فل وياسمين، على صوتك بالغنا، الحلوة ده".
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