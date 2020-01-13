شاهد.. حنان مطاوع تروج لبنت القبائل قبل عرضه بأيام

روجت الفنانة حنان مطاوع لمسلسلها الجديد "بنت القبائل"، الذي تقدم به شخصية فتاة تُدعى رحيل، وذلك قبل أيام من عرضه على القنوات الفضائية.
نشرت حنان صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،
جدير بالذكر أن حنان مطاوع تقوم ببطولة مسلسل "بنت القبائل"، إلي جانب كل من: منة فضالي، عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، محمد رياض، أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، علاء مرسى، بهاء ثروت، تأليف شاذلى فرح ومحمد البجلاتى، ومن إخراج حسنى صالح.
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