السينارست بكر كلبونة يكشف عن أبطال فيلمه الجديد "الفرصة الثالثة"

كشف السينارست الأردني بكر كمال كلبونة عن أبطال فيلمه الجديد "الفرصة الثالثة"، المأخوذ عن روايته التي تحمل الاسم نفسه، والمقرر أن يتم البدء في تصوير أولى مشاهده خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح "كلبونة" أن الفيلم الجديد سيضم عددًا من نجوم الفن في الوطن العربي، وسيشارك في البطولة كل من محمد سلام، ولطفى لبيب، وهالة فاخر، ورجاء الجداوى.
تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، سيتناول بعض القضايا المجتمعية الراهنة بشكل كوميدى، محاط بالفانتازيا التخيلية.
جدير بالذكر أن الكاتب والسينارست الأردني بكر كمال كلبونة، تعاقد مع المنتجة الكويتية رشيدة الماجد خلال الفترة الماضية لتجسيد رواية "الفرصة الثالثة" على شاشة السينما.
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