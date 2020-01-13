خمنوا من هي هذه الشابة التي أصبحت فنانة مشهورة

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة قديمة للفنانة اللبنانية ​إليسا​، أثارت جدلاً كبيراً بين المتابعين.

وظهرت إليسا في الصورة بملامح مغايرة تماماً، لتلك التي تتمتع بها حالياً، وقد أعرب الكثير من المتابعين عن دهشتهم من الإختلاف، مشيرين إلى أنهم لم يتعرفوا إليها من النظرة الأولى.

ومن التعليقات على الصورة: "متأكدين؟" و"كانت أجمل" و"مستحيل" و"وين اليسا بالموضوع؟" و"أين إليسا؟ أنا لا أراها".

يُذكر أن عدداً من النشطاء، لاسيما المعجبين بإليسا لاحظوا غيابها الى حد كبير عن برامج شاشة mbc، عدا عن غيابها عن حفلات السعودية، على الرغم من مشاركة معظم زميلاتها الفنانات فيها، حتى ذكر إسمها بالفترة القصيرة الماضية لم نسمعه في البرامج الفنية للشاشة المذكورة، الأمر الذي رجح أن يكون مشكلها الشهير مع المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، هو السبب الرئيسي في هذا الغياب.

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