ممثلة سورية تفاجئ متابعيها بزواجها.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة السورية ​سوزانا الوز​ متابعيها بإعلان زوجها، من الأستاذ في المعهد العالي للغات في دمشق ​مصطفى الشهابي​.

ونشرت سوزانا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جمعتها بزوجها، وعلّقت عليها بأنها تزوجت، من دون أي مظاهر لحفل الزفاف.

وكانت سوزانا قد عقدت خطوبتها على الممثل السوري ​طارق عبدو​ في عام 2018، قبل أن ينفصلا.

وشاركت في عام 2018 في بطولة مسلسل "الواق واق"، من تأليف ممدوح حمادة، وإخراج الليث حجو.

كما شاركت سوزانا في العديد من ورشات العمل في سوريا وموسكو وإيطاليا ولبنان، إضافة الى مشاركتها في كورال المعهد العالي للموسيقى، والعديد من حفلات الأوبرا في المركز الثقافي الروسي وغيرها.

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