"Once Upon a Time in Hollywood" لـ كوينتين تارانتينو يحصد 3 جوائز في "Critics’ Choice Awards"

ميرنا وليد - بيروت - حصد فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"، للمخرج كوينتين ترانتين، 3 جوائز في حفل توزيع جوائز "Critics’ Choice Awards" لعام 2020، والذي أقيم في سانتا مونيكا بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وهم "BEST PICTURE" ،"BEST ORIGINAL SCREENPLAY" و" BEST PRODUCTION DESIGN"، كما نال النجم ​براد بيت​ جائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في الفيلم.

وكانت جائزة أفضل ممثل لهذا العام من نصيب النجم جواكين فونيكس عن دوره في فيلم "Joker"، بينما نالت النجمة رينيه زويغلر جائزة أفضل ممثلة للعام، وذلك عن دورها في فيلم "Judy"، وفازت النجمة لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها فيلم "Marriage Story" ، وفاز بجائزة أفضل نجم جديد رومان غريفين دافيس، عن فيلم "Jojo Rabbit".

