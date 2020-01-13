ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان ​رامي جمال​ رأي والدته حول ظهور عارضات ازياء معه في فيديو كليبات أغنياته الا انها وجدت له الحل باستبدال الفتيات الجميلات بأمر آخر: "أمي الغالية عندها تحفظ على حضور وقبول أي ‏موديل صورت معايا قبل كده فبتنصحني لو أبدلهم بمناظر طبيعية، ليه كده يا ماما إنا بنفرش فيلا؟ نصيحة للمخرجين خلي بالكم من ‏شغلكم أمي داخلة شغلانتكم وبقوة".‏

كتب جمال معلقًا على المنشور: "قصة حب مع زهرة صبار علشان أمي ترتاح، دي مراتي هتعجبها الفكرة صديقة البيئة دي".‏

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كانت هذه تفاصيل خبر والدة رامي جمال ترفض ظهور عارضات أزياء في كليباته وتجد له الحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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