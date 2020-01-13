ميرنا وليد - بيروت - وصلت الممثلة ​ماري تيريز معلوف​ يوم الجمعة الى إسطنبول للبدء بتصوير مسلسل "​عروس بيروت​" بالموسم الثاني وبدأت التحضيرات لتصوير يوم الثلاثاء.

ويصل الاثنين الممثل ​سامي بو حمدان​ والممثلة ​ميا سعيد​ للبدء بتصوير المسلسل ايضا ولم يصل الممثل ظافر العابدين بعد حسب ما علم موقع الخليج 365.

وسيشهد الموسم الثاني من المسلسل تطورات كبيرة بالاحداث الدرامية والعلاقة بين الممثلين.

يذكر ان مسلسل عروس بيروت الذي عرض على شاشة ام بي سي حقق انتشارا واسعا ونجاحا في لبنان والعام العربي وتم تصويره في تركيا على مدى اشهر عديدة .



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-ماري تيريز معلوف وسامي بو حمدان ينطلقان بتصوير عروس بيروت ٢ في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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