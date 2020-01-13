إياد نصار يرد على متابع إنتقد شكله.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل الأردني ​إياد نصار​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشخصية "رياض"، والتي قدمها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وعلّق عليها: "تقدم إلى الأمام".

وقد إنتقد أحد متابعي نصار مظهر جسمه، فكتب: "صاير ضعيف لازم تلعب حديد"، فرد عليه نصار: "أنا ممثل مش مصارع".

يُذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، أنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم، رباب ممتاز، وسمر محمد متولي، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.

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