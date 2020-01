فيلم "1917" في صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية

ميرنا وليد - بيروت - تمكن فيلم "1917" من تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 36.5 مليون دولار.

بينما تراجع الجزء الجديد من سلسلة ​أفلام​ حرب النجوم Star Wars: The Rise of Skywalker من المركز الأول إلى المركز الثاني محققا 15.1 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة Jumanji: The Next Level من المركز الثاني إلى الثالث مسجلا 14 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم Like a Boss إذ حقق 10 ملايين دولار.

كما جاء في المركز الخامس فيلم guest merci محققا عشرة ملايين دولار.