تراند اليوم : تورط فنانة شهيرة في تسريب صور فاضحة لـ«عزيزة جلال»

كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، عن مفاجآت صادمة جديدة، في القضية الأخلاقية المتهمة فيها الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، مشيرًا إلى أن الفنانة الكبيرة عزيز جلال لم تسلم من التسريبات الفاضحة التي خربت بيوت الكثيرات.

وقال “الجسمي” عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي على “إنستجرام”، متحدثًا عن حساب “حمزة مون بيبي” :«حتى الفنانة القديرة المحترمة جدا عزيزة جلال لم تسلم من عصابة حمزة مون بيبي».

وأضاف الإعلامي الإماراتي :«قبل رجوع الفنانة عزيزة جلال للظهور للإعلام كان قد تسرب لها فيديو وهي بدون حجاب وبفستان في حفل زواج أحد العائلات».

وكشف «الجسمي» المذكور أن التسريب تسبب لعزيزة جلال في مشاكل مع أصحاب الحفل لعدم حرصهم على خصوصيته، ليتبين بعد ذلك حضور دنيا بطمة لنفس الحفل.

وقررت المحكمة المغربية إخلاء سبيل الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها إبتسام، على خلفية اتهامهما بتسريب الصور والفيديوهات الفاضحة لمشاهير وفنانات عبر حساب “حمزة مون بيبي”، بكفالة 80 مليون سنتيم مع منعهما من مغادرة الوطن، على أن تكون جلسة المحاكمة في 13 فبراير القادم.