تراند اليوم : ماتت بعد ماصلت الفجر جماعة.. في ذكري رحيل مديحة كامل أسرار مثيرة في حياتها الشخصية

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة مديحة كامل، التى قدمت عديدا من الأعمال الفنية التى تظل خالدة فى ذاكرة السينما ومثلما كانت مثيرة للجدل من خلال أعماله الفنية فكانت أيضا مثيرة فى حياتها الشخصية.

تزوجت مديحة كامل ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال “محمود الريس” وأنجبا ابنتهما الوحيدة “ميرهان”، ثم تزوجت بعد ذلك من المخرج السينما ئي شريف حمودة، أما زواجها الأخير فكان من المحامي “جلال الديب”.

ارتدت مديحة كامل الحجاب في السنوات الأخيرة من حياتها، وتوفيت في منزلها صباح 13 يناير 1997 الموافق الرابع من شهر رمضان عن عمر ناهز 51 عاما، بعد أن صلت الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، قبل اكتشاف وفاتها ظهر اليوم التالي.