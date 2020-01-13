كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 03:53 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان المصري ” محمد منير ” وهو يبكي خلال حضوره لجنازة إبن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله ” محمود أبا يزيد ” الذي توفى صباح يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض ومن المقرر إقامة العزاء اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد .
وعبرت الفنانة ” مي كساب ” عن حزنها الشديد بسبب هذه الصورة ودموع الفنان محمد منير التي أوجعت محبيه ومتابعيه .. وبسبب وفاة محمود أبا يزيد أيضا .
فنشرت الصورة عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” وكتبت في تعليقها عليها : ” دموعك غاليه علينا قوي ربنا يصبر قلبك وقلوبنا علي فراق محمود ويخليك لينا ويديك الصحة وطولة العمر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب توجه رسالة إلى فنان شهير : ” دموعك غالية علينا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.