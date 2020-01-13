لديهما طفلان.. شاكيرا تكشف سبب عدم زواجها من جيرارد بيكيه

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت المطربة والنجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، سر عدم زواجها من صديقها الإسبانى نجم كرة القدم، جيرارد بيكيه، في الوقت الذي يعيشان فيه سويا، ولديهما طفلان، إلا أن شاكيرا تخاف من فكرة الزواج من بيكيه.

النجمة العالمية قالت خلال مقابلة تلفزيونية لها ببرنامج “60 دقيقة”، :أخاف بصورة فظيعة من الزواج، لا أريد أن يرانى كزوجة، أفضل أن يرانى كحبيبته وعشيقته.

وكانت شاكيرا قد التقت صديقها، نجم كرة القدم الأسباني جيرارد بيكيه، في عام 2011 أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، “واكا واكا”، الذي ضم العديد من لاعبي كرة القدم المحترفين، ووقع الثنائى في الحب بسرعة كبيرة وكانا معا منذ ذلك الحين.

واوضحت شاكيرا قائلة: لم أكن من عشاق كرة القدم، لذلك لم أكن أعرف من كان، لكن عندما شاهدت الفيديو، أعجبني، حسنًا، هذا الشخص لطيف!، ثم قرر شخص ما ترتيب مقابلة لنا لتقديمنا لبعضنا البعض.

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وعلى الرغم من حقيقة أنهما كانا معًا، ولديهم ولديين، وعلاقة به الكثير من الالتزام الواضح، إلا أن شاكيرا ترفض رفضًا قاطعًا الزواج من بيكيه.

قالت شاكيرا : لكي أخبركم بالحقيقة، أخاف كثير من الزواج، لا أريده أن يراني كزوجة.

ومن جهة أخرى كشفت النجمة شاكيرا، أن الأزمة التي تعرضت لها في أحبالها الصوتية فقدت على إثرها صوتها مؤقتاً قبل عامين، كانت أسوأ لحظات في حياتها، مشيرة إلى أن الأزمة التى أثرت سلبا على صوتها أثرت على نفسيتها كثيرا، بصورة سلبية أيضا.

هذا وتربط شاكيرا علاقة قوية ببيكيه، والذى يصغرها بعشر سنوات، إذ يبلغ بيكيه 32 عاما، فيما تبلغ شاكيرا 42 من عمرها.