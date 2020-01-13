ابنة الفنانة ماجدة الصباحي تعود للتمثيل بعد اعتزال 9 سنوات.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية غادة نافع، ابنة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عودتها للتمثيل بعد غياب طويل عن الساحة الفنية بعمل جديد مع الفنان سمير غانم.

غادة نافع أعلنت عن انضمامها لمسلسل “أولاد إمبابة”، والمقرر عرضه في رمضان 2020، من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، وظهرت فيها خلال توقيعها على عقد المسلسل.

وعلقت غادة نافع على الصورة قائلة: “رمضان 2020 مع النجم الكبير سمير غانم ونخبة كبير من أبطال الكوميديا مسلسل أولاد امبابة”.

أحداث المسلسل تدور حول راقصة تذهب للرقص في عدة محافظات مختلفة، وتتزوج في كل محافظة وتنجب 15 ولداً، ويبدأ الصراع لكي يتجمع الأخوة لتوزيع الورث.

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المسلسل من بطولة مسلسل سمير غانم، سعد الصغير، شمس، مراد فكري، محمود فارس، إسماعيل فرغلي، عبدالله مشرف، محمد فاروق، أوكا وأورتيجا، يسرا المسعودي، وبوسي شاهين، من تأليف أيمن بكري، وإخراج حاتم صلاح الدين.

يذكر أن أخر أعمال غادة نافع كان مسلسل “مسألة كرامة”، والذي عرض في 2011.

غادة نافع، كانت بدايتها في أفلام تلفزيونية من بطولة والدتها، مثل: (عندما يتكلم الصمت) 1988، (ونسيت إني امرأة) 1994. شاركت في مسلسلات تليفزيونية، مثل: (الكومي) 2001، (والقلب إذا هوى) 2003، (شخلول) 2006، (الملك فاروق) 2007.

الفنانة المصرية كانت قد ظهرت خلال الفترة الأخيرة بوزن زئد عما عرفه جمهورها عليها خلال ظهورها بإحدى البرامج التلفزيونية والتي كشفت فيها عن علاقتها بأشقائها من والدها الفنان الراحل، حيث أن لها شقيقان يعيشان بالخارج.