أحمد عز هاكر خطير في «العارف»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعد فيلم «العارف» للنجم المصري أحمد عز، صاحب الميزانية الأكبر كإنتاج في 2020 نظرًا لتصوير الفيلم في أكثر من دولة إضافة إلى مشاهد الأكشن حيث وصلت ميزانيته لحوالي 50 مليون جنيه، واتخذت شركة سينرجي، قرار بطرح العمل في موسم عيد الفطر المقبل 2020.

ومن المقرر أن يقدم أحمد عز في فيلم «العارف» شخصية يونس وهو هاكر، حيث تجعله ظروف عمله يملك معلومات خطيرة، ويتواجد وقتها في أشياء شديدة الخطورة يتم التدريب عليها، حيث العمل بها الكثير من الأكشن والسياسة من الدرجة الأولي.

ويكشف الفيلم عن أهمية المعلومات وكيفية التعامل معها، حيث تقع في يد أحمد عز ونري كيف يتعامل معها عندما يكتشف سريتها.

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وكان كل من عز وأحمد علاء، قد تعاونا سويا من قبل في فيلم «الحفلة» وفيلم «بدل فاقد»، ويعتبر «العارف» هو العمل الثالث لهما والأول بين أحمد عز وأحمد فهمي.

والجدير بالذكر أن أحمد عز، قد خضع لتدريب على شخصية «يونس» حيث جاء من ضمنها طريقة التعامل مع الكمبيوتر وكتابته على الكيبورد حتي يظهر كمحترف.

وكانت الشركة قد طرجت التيزر الدعائي للفيلم بمختلف دور العرض السينمائية، قبل طرحه على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة حيث يتم تجهيز حملة دعائية كبيرة ومميزة للفيلم فور الانتهاء من عمليات التصوير والمونتاج.

ويعد فيلم “العارف” أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، حيث يتم التصوير حاليا فى ماليزيا وسط استعدادات ضخمة لمشاهد الآكشن والتى استعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين أكشن عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.