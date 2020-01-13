نجم بوليود همايون سعيد يكشف سبب عدم إنجابه

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ظهر الممثل والمنتج الباكستاني همايون سعيد في مقابلة، تحدث فيها عن حبه الأول وكشف تفاصيل مثيرة للاهتمام حول حياته. كما كشف عن حبه الأول.

قال في تصريحات صحفية: “قبل سامينا، كنت في حالة حب مع فتاة ما، لكنها كسرت قلبي وبكيت كثيرا. كانت لطيفة جدا وحيوية. كانت طاقتها إيجابية للغاية”.

همايون سعيد متزوج من سامينا همايون وليس للزوجين أي أطفال، كما كشف عن سبب عدم وجود أطفال، “كانت لدينا بعض المشاكل بسبب أنه لا يمكن أن ننجب أطفالًا، إنه اختيار الله. أنا أحب كل الأطفال”.

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وأضاف في المقابلة الصحفية : “أتذكر أننا اعتدنا أن نذهب إلى الشاطئ وأحببت حضور الحفلات. لم تكن تعرف القيادة وساعدتها على تعلمها، كانت لديها طاقة مختلفة أحببتها، كنت شخصًا خجولًا جدًا لكنها اعتادت إخراجي من تلك المنطقة ولهذا السبب أحببتها”.

وصف نجم Mere Paas Tum Ho كيف ينبغي أن يتصرف المرء مع أحبائه وقال: “أعط وقتًا، أمدح الناس، اعتن بأحبابك، تجاهل الأخطاء وأحب صفاتهم الجيدة حتى تحب أخطائهم وستقع في الحب”.

وحول حياته المهنية، قال همايون سعيد، قبل دخول دخول الوسط الفني في السينما الباكستانية وبوليوود، كان يعمل في مصنع للملابس.

وفي حديثه عن أحد عروض بوليوود الفنية، قال: “لقد تلقيت عرضًا من عامر خان لفيلمه Ghajini، ولكن عندما وصلت إلى هناك، قال منتجو الفيلم إن الدور هب إلى مثل أخر. أدركت أيضًا أنه ليس من أجلي.