"سر" في حلقته الأولى.. أحداث شيقة بدأت بالانتقام وانتهت بلغز الاختفاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت قناة MBC 4، أمس الأحد عرض أولى حلقات المسلسل العربي "سر" من بطولة الفنان السوري بسام كوسا إلى جانب عدد من نجوم لبنان.

بدأت الحلقة عند مشهد انتقام عامر "بسام كوسا" من أحد الأشخاص بسبب مقتل شقيقه، وبعد إقدام عامر على قتل الرجل وزوجته ينتهي المشهد دون الكشف عن مصير الطفل.

وينتهي المشهد ليبدأ العمل بسرد حياة عامر بعد مرور 30 عامًا على حادثة الانتقام، ليظهر بعدها عامر إلى جانب زوجته الشابة تالين "داليدا خليل"، وهما يستعدان لاستقبال ضيوفهما في حفل فاخر بالقصر الخاص بهما.

وتتوالى الأحداث الشيقة والتي تكشف محاولة تالين قتل زوجها بالتعاون مع ابن شقيقه مهند "وسام حنا" عن طريق وضع السم له بالمشروب، وهو ما تفشل به ليقوما بوضعه في فنجان قهوته قبل خروجه مسرعًا من القصر بعد تلقيه مكالمة مجهولة.

وعلى الجانب الآخر تكشف الأحداث عن تخطيط شريك عامر بهاء "فادي إبراهيم" لقتله عن طريق مجموعة من الأشخاص، وبعد خروج عامر من المنزل لا يعلم أحد ماذا حدث معه، في ظل انتظار تالين ومهند خبر موته إثر السم، وانتظار بهاء خبر موته إثر الحادث.

وتنتهي الحلقة عند الكشف عن المحقق "باسم مغنية" الذي سيمسك قضية البحث عن عامر أو اكتشاف سبب اختفائه بعد لجوء زوجته تالين لأحد الأشخاص المقربين من عامر والذي يعمل في الشرطة.

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وأثارت الحلقة ردود فعل واسعة، خاصة أنها حملت العديد من الأحداث والعلاقات المتشابكة وانتهت باختفاء بطل المسلسل "عامر" بطريقة غامضة دون معرفة إذا لقي حتفه أم لا.

وتفاعل الجمهور مع أداء نجوم العمل، مؤكدين أنه من الواضح سيحقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية إذا استمر على هذا المنوال، فيما تخوف البعض أن يدخل المسلسل في جو الرتابة والروتين مثل العديد من الأعمال التي تبدأ بداية قوية جدًا في حلقتها الأولى، إلا أنها تأخذ منحنى آخر بعد استمرار عرض الحلقات.

ويعتبر مسلسل "سر" أولى تجارب الفنان السوري بسام كوسا في الدراما العربية المشتركة، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا في هذه التجربة.