كنان أوغلو يعلق على مشاهد بيرين سات الحميمية.. والأخيرة تتوج بجائزة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق الفنان التركي المعروف كنان إميرزالي أوغلو على مشاهد زميلته الفنانة بيرين سات الحميمية والتي صورتها ضمن مسلسلها "الهدية" وبسببه تلقت هجوما واسعا من الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كنان أوغلو إن العلاقة الحميمة دائما موجودة في الأفلام والمسلسلات، مشددا على أنه جزء من الواقع الذي نعيشه ويجب أن يُنقل عبر الشاشة.

وأوضح في تصريحات صحافية تركية أن ما قدّمته بيرين كان لخدمة دورها الذي لعبته باتقان، لافتا إلى أن مسلسلها قد لفت انتباهه وإعجابه ويراه من أفضل الأعمال التي طُرحت مؤخرا.

ولعب كنان مشاهد حميمية أكثر من مرة في أعماله الدرامية، لذا لا يعد مشهد بيرين معيبا بالنسبة له وفق المتابعين.

ويأتي حديث كنان بعد ساعات من احتفال نجوم الدراما التركية بحصولهم على جوائز العام عن أدوارهم الفنية في موسم 2019، وقد اجتمع كلّ من كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند وبيرين سات بطلة "العشق الممنوع" في لقاء واحد للمرة الأولى بعد نجاحهما معا في المسلسل الشهير قبل سنوات.

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وتوجت بيرين سات بطلة "فاطمة" بجائزة أفضل ممثلة ضمن جوائز "يالديز" السنوية التي نظّمت حفلها السنوي لتكريم النجوم قبل أيام، وذلك عن دورها في مسلسلها الدرامي الأخير "عطية"، حيث شاركت فيه للمرة الأولى عبر شاشة المنصة الإلكترونية العالمية نتفليكس وحقق نجاحا واسعا وقت عرضه، حتى حصل على المركز الأول عبر المنصة في تركيا والشرق الأوسط.

وأصبح مسلسل "عطية" يعتلي قمة الأعمال التركية الدرامية في كل من أميركا اللاتينية وفرنسا وإسبانيا والبرازيل أيضا بعد 10 أيام فقط من عرض حلقات الموسم الأول من المسلسل.

وكانت بيرين أثارت جدلا واسعا فور عرض الحلقات الأخيرة من العمل بعد ظهورها في أكثر من مشهد جريء مع بطل المسلسل محمد جونسور؛ وهذا ما أثار غضب بعض رواد السوشيال ميديا وجمهور بيرين سات، متهمين إيّاها بالمبالغة في بعض المشاهد الحميمة بينها وبين جونسور.

وأكدت وسائل إعلام تركية أن الموسم الثاني من المسلسل سيكون متاحا عبر شاشة المنصة الإلكترونية "نتفليكس" في نهاية العام الحالي، ويجري حاليا تحديد مصير الموسم الثالث من المسلسل.

وكانت بيرين قد رصدتها بعض كاميرات الصحفيين أثناء وجودها في أحد المولات التجارية، لكنها رفضت التجاوب مع أسئلتهم وسارعت نحو طريقها للخروج من المول.