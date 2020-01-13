أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته ندى الكامل عبر "إنستغرام"

وجه الفنان احمد الفيشاوى، رسالة لزوجته "ندى الكامل" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام".وظهر احمد الفيشاوى برفقة زوجته على شاطئ البحر بإطلالة شتوية، وعلق قائلًا: "شكرا لك على حبك والرعاية "

يذكر أن أحمد الفيشاوي يواصل حاليًا تصوير دوره في فيلم "أشباح أوروبا".والفيلم من بطولة "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق.

ويعرض حاليا للفيشاوى فيلم "يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وهو ﺗﺄﻟيف يحيى فكري، وﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم، وإنتاج الريماس للانتاج الفني والسنيمائي - المرايا للإنتاج الثقافي.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أحمد الفيشاوي يتجاهل أزمة ابنته ويثير ضجة جديدة

أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع هيفاء وهبي في كواليس "أشباح أوروبا" بالمطار