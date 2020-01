حرب "ميندز" وطموح "تارانتينو" أبرز توقعات ترشيحات الأوسكار 2020

يترقب متابعو السينما العالمية، الإثنين المقبل، الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار في نسختها الـ92، بشغف كبير، وذلك عقب المفاجآت الكبرى التي شهدها حفل جوائز غولدن غلوب، واتهامات العنصرية التي طالت الأكاديمية البريطانية لجوائز السينما والتلفزيون (بافتا)، بعد الإعلان المخيّب عن ترشيحات جوائزها، الثلاثاء الماضي.

ومن المتوقع أن تتقاسم أفلام: "The Irishman" و"Once Upon a Time in Hollywood" و"Marriage Story" و"1917"، النصيب الأكبر من ترشيحات جوائز الأوسكار بما فيها جائزة أفضل فيلم، التي يشتعل الصراع عليها في الوقت الراهن، عقب حصد فيلمي "ميندز" و"تارانتينو" الجوائز الكبرى بحفل غولدن غلوب.

ستحصل النجمة رينيه زيلويجر، على ترشيحًا مؤكدًا بجوائز التمثيل الرئيسية عن فيلم "Judy"، الذي نالت عنه جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة، ومن المؤكد أن يحصل الممثل الشاب آدم درايفر على ترشيحه الأول بفئة التمثيل الرئيسية عن دوره بفيلم "Marriage Story"، بالإضافة للنجم خواكين فينيكس عن فيلم "Joker". ولا تزال فرص تارون إيجرتون، قائمة، على الرغم من فوزه بالجولدن جلوب لأفضل ممثل بفئة كوميدي أو موسيقي.

وعلى ما يبدو أن جينيفر لوبيز في طريقها لكسب ترشيحها الأول عن دورها بفيلم "Hustlers"، ومن المحتمل أن تحصل سكارليت جوهانسون على ترشيحين بالجوائز الرئيسية والمساعدة عن دورها في فيلمي "Marriage Story" و"Jojo Rabbit". وفيما يلي أبرز الأسماء المرشحة لفئات جوائز الأوسكار 2020.

أفضل فيلم

1917

The Irishman

Little Women

Jojo Rabbit

Joker

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

The Farewell

Ford v Ferrari

The Two Popes

أفضل مخرج

مارتن سكورسيزي عن فيلم "The Irishman"

تايكا وايتيتي عن فيلم "Jojo Rabbit"

بونج جون هو عن فيلم "Parasite"

سام ميندز عن فيلم "1917"

كوينتين تارانتينو عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"

أفضل ممثل

آدم درايفر عن فيلم "Marriage Story"

ليوناردو دي كابريو عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"

تارون إيجرتون عن فيلم "RocketMan"

خواكين فينيكس عن فيلم "Joker"

جوناثان برايس عن فيلم "The Two Popes"

روبرت دي نيرو عن فيلم "The Irishman"

إيدي ميرفي عن فيلم "Dolemite Is my Name"

آدم ساندلر عن فيلم "Uncut Gems"

أفضل ممثلة

أوكوافينا عن فيلم "The Farewell"

سكارليت جوهانسون عن فيلم "Marriage Story"

سيرشا رونان عن فيلم "Little Women"

تشارليز ثيرون عن فيلم "Bombshell"

رينيه زيلويجر عن فيلم "Judy"

لوبيتا نيونجو عن فيلم "Us"

سينثيا أريفو عن فيلم "Harriet"

أفضل ممثل مساعد

توم هانكس عن فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood"

أنتوني هوبكينز عن فيلم "The Two Popes"

آل باتشينو عن فيلم "The Irishman"

جو بيشي عن فيلم "The Irishman"

براد بيت عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"

جيمي فوكس عن فيلم "Just Mercy"

ويليام دافو عن فيلم "The Lighthouse"

أفضل ممثلة مساعدة

لورا ديرن عن فيلم "Marriage Story"

سكارليت جوهانسون عن فيلم "Jojo Rabbit"

جينيفر لوبيز عن فيلم "Hustlers"

مارجوت روبي عن فيلم "Bombshell"

زاهو شوزين عن فيلم "The Farewell"

آنيت بينينج عن فيلم "The Report"

نيكول كيدمان عن فيلم "Bombshell"

مارجوت وبي عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"

أفضل فيلم رسوم متحركة

Abominable

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Missing Link

Toy Stor

