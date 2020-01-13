الفنان مفيد عاشور يحتفل بأسرة مسرحية " رسائل العشاق " فى أجواء عائلية مبهجة

القاهرة – لايف ستايل
احتفل مساء أمس الفنان مفيد عاشور بأسرة مسرحية " رسائل العشاق " فى سهرة عائلية تتسم بأجواء من البهجة والمحبة بأحد مطاعم وسط البلد، وذلك بعد نهاية الموسم الأول من المسرحية، حيث قام الفنان مفيد عاشور و زوجته السيدة سحر عبد الرحمن أبو زهرة بدعوة أسرة " رسائل العشاق " إحتفالا بتجديد إستمرار عرض المسرحية بناءا على توجيهات سيادة وزيرة الثقافة د . إيناس عبد الدايم ، والتى قررت إستمرار عرض المسرحية بجميع محافظات مصر ، وذلك بعد حضورها عرض المسرحية مؤخرا ، والتى أشادت بها مؤكدة أن هذا العمل يعتبر رسالة محبة لتوجيه الشباب لكيفية التعامل فيما بينهم لإستمرار العلاقات بين الرجل والمرأة بشكل إنسانى راقى .
ومن المقرر أن تستأنف أسرة مسرحية " رسائل العشاق " عرض المسرحية مجددا ابتداء من يوم 24 الجارى , وذلك يوميا فى تمام الساعة الثامنة مساءا على مسرح ميامى " وسط البلد ".
مسرحية "رسائل العشاق " ملحمة غنائية كوميدية راقصة تحت إدارة الفنان إيهاب فهمى رئيس المسرح الكوميدى ,و من تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم , وبطولة الفنان القدير مفيد عاشور الذى أبدع فى تجسيد شخصية " جلا ل الدين الرومى " والذى أشادت بأدائه أيضا د . إيناس عبد الديم وزيرة الثقافه , وحالة خاصة أضفاها صوت المطرب والمبتهل علي الهلباوي ، وشارك فى التمثيل نخبه من الفنانين الشباب من طلاب أكاديمية الفنون المسرحية منهم زينب العبد , لمى كتكت ، ريم المصرى، يارا المليجي، آسر علي ، عبدالله صابر، جورج أشرف ، ومن فريق الإخراج هايدي العسال، ومحمد عبد الشافي، ومروى سيد، وهبي السقا، وأحمد صبري و توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم حركى للرقصات مناضل عنتر وتصميم الملابس هبة عبد الحميد .
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