4 مليون ونصف مشاهدة لـ"مامى كوسا" خلال 10 أيام

القاهرة – لايف ستايل
حققت أغنية "مامي كوسا" للمطرب أحمد سعد والموزع حسن الشافعي، ومطرب المهرجانات الشعبية "إسلام كنكة" 4 مليون ونصف مشاهدة خلال عشرة أيام من طرحها على يوتيوب.
وتعتبر الأغنية أول تعاون يجمع بين الثلاثة، وهي من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد.
يذكر أن، الفيديو الخاص بالأغنية تم تصويره في قصر المانسترلي باستخدام إضاءة حديثة ليعكس المكان طبيعة الأغنية التي تجمع بين الشرقي والغربي في مزيج أصبح حسن الشافعي من رواده، لتكون كلمات الأغنية وروحها إضافة جديدة للأذن العربية، حيث تجمع الأغنية بين الموسيقى اللاتينية والموسيقى الشرقية.
وتعتبر الأغنية هي السابعة التي يقدمها حسن الشافعي، حيث كانت آخر أعماله "قلبك وين" والتي تعاون فيها مع الفنان الليبي "بهجت" وتم طرحها في يونيو 2019 وتصدرت الأغنية قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على Spotify في ٢٠١٩.
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