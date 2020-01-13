شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. HBO تحدد موعد عرض الموسم الثالث لـ Westworld والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات HBO الأمريكية، عن التوقيت الرسمي لعرض الموسم الثالث لمسلسل الإثارة والخيال العالمي Westworld، بعد طول انتظاروانتشار العديد من التقارير المتضاربة بتوقيت العرض عقب انتهاء تصوير المسلسل في نوفمبر الماضي.

ومن المقررعرض الموسم الجديد من المسلسل الشهير في 15 مارس المقبل، عبرالشبكة، وسيكون نمط العرض اسبوعياً لكل حلقة، وسيتضمن الموسم 10 حلقات على غرار المواسم الأولي والثانية التي ضمت 10 حلقات لكل موسم.

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وكانت شبكة HBO بدأت تصوير الموسم الثالث فى سبتمبر الماضى، بعد انضمام النجم الشهير آرون بول، بطل المسلسل الشهير Breaking Bad، وتم تأجيل عرض المسلسل من العام الحالى للمقبل بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر الماضى، ومن المقرر ان يجسد كلاً من إيفان راشيل وود وثاني نيوتن وإد هاريس وتيسا تومسون وجيفري رايت نفس أدوارهم في دراما الخيال العلمي الحائزة على جائزة إيمي.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

تدورسلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي كانت مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتورروبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.