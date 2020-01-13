شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يحيى الذكرى الخامسة لوفاة والده محمد حسن رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان شريف رمزى الذكرى الخامسة لوفاة والده محمد حسن رمزى، عبر حسابه على انستجرام، وكتب شريف رسالة مؤثرة له، قائلا:" اليوم ١٣/١/٢٠٢٠ هو الذكرى الخامسة لوفاة والدي محمد حسن رمزي طبعاً أنا معرفش إزاي عدت خمس سنين بحالهم من غيره".

وتابع، "ولازم أفكر كل الناس اللي لسه أبوهم في حياتهم إنهم يستمتعوا بوجوده وحنانه و سنده وعطائه و يحاولوا يقضوا معاه أطول فترة في حياته لأنه لما بيروح مفيش أي شخص في الدنيا ممكن يعوضه و للأسف الموضوع ده مش هيفهموه أو يحسه بيه إلا لما بيفقدوه ساعتها بس بيحسوا بأهميته و تأثيره في حياتهم ربنا يرحمك يا أبويا و يدخلك فسيح جناته فردوسه الأعلي و يجمعني بيك علي خير يا رب".



بوست شريف رمزى

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وعلى الجانب الآخر، يعيش الفنان شريف رمزى لحظات أبوية مع ابنته، حيث يحرص دائمًا أن يشاركها مع جمهوره، عبرحسابه على انستجرام، وعلق قائلاً: "علاقتى بالبنت دى هى فعلاً أهم وأجمل علاقة فى حياتى".

الفنان شريف رمزى عادة ما يشارك تلك اللحظات الرائعة مع جمهوره، حيث سبق وأن نشر صورة من ابنته ليليا، حيث كانت نائمة على كتفيه، قائلاً: "وضعى الطبيعى بتاع كل يوم بالليل لازم أفضل متثبت بالساعات لحد ما ليليا تصحى و أول ما تصحى يجيلى رمزى عشان بيبقى كبس عليه النوم فأتثبت كمان كام ساعة كمان وأول ما يصحى وأقول تمام خلاص أخيراً إفراج بروح أنام على طول لأنى ببقي خلاص مش قادر".

شريف رمزى من عائلة فنية، فوالده المنتج الراحل محمد حسن رمزى وجده هو المخرج والمنتج والكاتب الكبير حسن رمزى مؤسس شركة أفلام النصر، والذى كان أول رئيس لغرفة صناعة السينما المصرية، أما عمته فهى الفنانة المعتزلة هدى رمزى، وجده لوالدته الفنان الراحل صلاح ذو الفقار.