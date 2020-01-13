شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رسالة الشيخ الشعراوى لـ مديحة كامل على غلاف مصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة أميرة السينما الفنانة الجميلة مديحة كامل والتى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 13 يناير من عام ١٩٩٧ بعد حياة حافلة بالفن والزهد والعبادة، وكانت جميلة السينما قررت الاعتزال وارتداء الحجاب والابتعاد عن الأضواء فى أوج شهرتها وجمالها عام ١٩٩١وقبل وفاتها بسنوات.



مديحة كامل

وفى حوار الخليج 365 مع ميرهام الريس ابنة مديحة كامل الوحيدة تحدثت عن علاقة أميرة السينما بالشيخ الشعراوى، ونفت الابنة ما أشيع حول أن الشيخ الشعراوى كان وراء اعتزال والدتها أو ارتدائها الحجاب قائلة:"أمى التقت بالشيخ الشعراوى بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب وسألته عن الكثير من الأمور الدينية، لأنها أرادت أن تعرف تفاصيل الدين وإجابات عن أسئلتها من شخص موثوق فيه، وكان الشيخ يعتز بها حتى أنه دعانا عنده فى عقد قرانى، وأقام لى احتفالا بسيطا، وألقى خطبة النكاح وأهدانى مصحفا عليه إهداء منه وحضرت الحفل الفنانة الكبيرة شادية رغم حرصها على عدم الظهور فى أى مناسبات".

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رسالة الشعراوى لمديحة كامل على غلاف مصحف

وتؤكد الابنة أن الشيخ الشعراوى لم يعط والدتها فتوى بخصوص أموال الفن:"ماما كانت دايما بتدعى ربنا يخلصها من الفلوس لو فيها أى مال حرام"، مشيرة إلى عبارة اهداء كتبها الشيخ الشعراوى على المصحف الذى أهداه لوالدتها، حيث تقول هذه العبارة:"وأنفس ما تهدى إلى من تحبه.. كتاب إلى المختار أوحاه ربه".