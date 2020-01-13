شاهد رسالة الشيخ الشعراوى لـ مديحة كامل على غلاف مصحف

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مديحة كامل
وفى حوار الخليج 365 مع ميرهام الريس ابنة مديحة كامل الوحيدة تحدثت عن علاقة أميرة السينما بالشيخ الشعراوى، ونفت الابنة ما أشيع حول أن الشيخ الشعراوى كان وراء اعتزال والدتها أو ارتدائها الحجاب قائلة:"أمى التقت بالشيخ الشعراوى بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب وسألته عن الكثير من الأمور الدينية، لأنها أرادت أن تعرف تفاصيل الدين وإجابات عن أسئلتها من شخص موثوق فيه، وكان الشيخ يعتز بها حتى أنه دعانا عنده فى عقد قرانى، وأقام لى احتفالا بسيطا، وألقى خطبة النكاح وأهدانى مصحفا عليه إهداء منه وحضرت الحفل الفنانة الكبيرة شادية رغم حرصها على عدم الظهور فى أى مناسبات".
رسالة الشعراوى لمديحة كامل على غلاف مصحف
وتؤكد الابنة أن الشيخ الشعراوى لم يعط والدتها فتوى بخصوص أموال الفن:"ماما كانت دايما بتدعى ربنا يخلصها من الفلوس لو فيها أى مال حرام"، مشيرة إلى عبارة اهداء كتبها الشيخ الشعراوى على المصحف الذى أهداه لوالدتها، حيث تقول هذه العبارة:"وأنفس ما تهدى إلى من تحبه.. كتاب إلى المختار أوحاه ربه".
مصحف اهداء من الشعراوى لمديحة كامل
مديحة كامل وزوجها
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