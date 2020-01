شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كيت بيكنسل تستعرض مرونة جسدها استعداداً لـ Critics’ Choice Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كيت بيكنسل البالغة من العمر ( 46 عاما ) قررت أن تثير الكثير من الجدل خلال استعدادها لحضور حفل توزيع جوائز " Critics’ Choice Awards " لعام 2020 و الذي أقيم في سانتا مونيكا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد نشرت كيت علي علي " إنستجرام " مقطع فيديو قصير استعرضت به مرونة جسدها أثناء وضع "الماكيير " بعض اللمسات بمساحق التجميل علي ساقيها وذراعيها و ذلك لتبدو النجمة الشهيرة أكثر جمالا و بريقا علي السجادة الحمراء .





و كانت كيت بيكنسل ظهرت بالحفل مرتديه فستان من تصميم دار أزياء " Julien MacDonald " بينما اختارت حذائها من مجموعة " Jimmy Choo ".

يذكرأن حفل توزيع جوائز " Critics’ Choice Awards " لعام 2020 أقيم أمس في سانتا مونيكا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو الحدث الذي حرص عدد هائل من نجوم العالم علي حضوره ، و كان الفائز الأكبر بهذا الحفل هو فيلم " Once Upon a Time in Hollywood " للمخرج كوينتين ترانتينو حيث حصد جائزة " BEST PICTURE " ، كما نال نجم هوليوود الشهير براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم، كما نال الفيلم جائزة " BEST ORIGINAL SCREENPLAY " و جائزة " BEST PRODUCTION DESIGN " ، و كانت جائزة أفضل ممثل لهذا العام من نصيب النجم جواكين فونيكس عن دوره في فيلم " Joker " ، بينما نالت النجمة العالمية ربنيه زويجلر بجائزة أفضل ممثلة للعام و ذلك عن دورها في فيلم " Judy " ، وفازت النجمة العالمية لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها فيلم " Marriage Story " ، وفاز بجائزة أفضل نجم جديد رومان جريفين دافيس عن فيلم " Jojo Rabbit " .











