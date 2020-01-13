شكرا لقرائتكم خبر عن والدة رامى جمال تطالب باستبدال موديل كليباته بمناظر طبيعية.. والفنان: ليه إحنا بنفرش فيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر الفنان رامى جمال، مناقشة طريفة دارت بينه وبين والدته تتعلق بفكرة ظهور الموديلات فى كليباته واقترحت عليه استبدالهم بمناظر طبيعية، وقال فى تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، قائلا: "أمي الغاليه عندها تحفظ على حضور وقبول أى موديل صورت معايا قبل كده فبتنصحني لو أبدلهم بمناظر طبيعيه.. ليه كده يا ماما احنا بنفرش ڤيلا.. نصيحه للمخرجين خلي بالكم من شغلكم امي داخله شغلانتكم وبقوة".



رامى جمال يداعب والدته على تويتر

وعاد رامى جمال ليداعب والدته وزوجته فى سياق الحديث عن استبدال الموديلات بالمناظر الطبيعية فى الكليبيات، اليوم الاثنين على حسابه بموقع "انستجرام"، ومازحهم قائلا "هعمل قصه حب مع زهره صبار علشان امي ترتاح ????‍♂️????‍♂️????‍♂️???????????????? دي مراتي هتعجبها الفكره صديقه البيئة دي"، وبادرت زوجته بالتفاعل مع سخرية زوجها فى التعليقات قائلة "يا حبيبتى يا حماتى????☺☺☺☺☺".

وكان قد أحتفل الفنان رامي جمال بعيد ميلاد زوجته المطربة المعتزلة ناريمان، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعهما، مصحوبا بتعليق :" كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وجدعة كل سنة وانتي محققه كل أحلامك فيا وبيا ربنا يحفظك ويباركلي فيكي"، وردت عليه قائلة :"كل سنة وانت ناجح و معايا ومنور حياة كل حبايبك يا أطيب قلب فى الدنيا ربنا يخليك ليا".

Advertisements



رامى جمال يرد على رفض والدته ظهور موديلات فى كليباته

وخلال العام الجديد، يتعاون رامي جمال فى ألبومه الجديد مع الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر فى أغنية جديدة، من ألحان ياسر نور، ومن المقرر أن يتم طرحها مطلع العام الجديد، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها أيمن بهجت قمر مع رامى جمال، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "فوق" من ألحان مدين، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام.

يذكر أن رامي جمال أحيا فى ليلة رأس السنة حفل غنائي بمنطقة التجمع الخامس، بدأ بأغنية "ليالينا"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذى استقبله بحفاوة شديدة خاصة وأن هذا الحفل هو الأول له بعد إعلان إصابته بالمرض.