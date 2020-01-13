شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاده..منير مراد صانع النجومية لمطربيه والبهجة والسعادة لمستمعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو حصرنا ألحان الفنان العبقري منير مراد التي قدمها لكبار المطربين مثل عبدالحليم حافظ وشادية ومحمد رشدي وصباح وعفاف راضي وغيرهم والتي وصلت لـ 3000 لحن سنجد أنه في كل ألحانه كان صانعا للبهجة والسعادة وكان سابقا لعصره في تقديم إيقاع سريع وجديد علي أذن المستمع العربي ومثلما صنع البهجة لمستمعي ألحانه صنع النجومية لكل المطربين الذين لحن لهم .



منير مراد اسمه الحقيقي موريس زكي

أجمل أغاني السينما المصرية والدويتوهات الجميلة التي نستمتع بها صنعها ذلك العبقري والتي منها مثل علي سبيل المثال لا الحصر دويتو " حاجة غريبة " الذي جمع العندليب بشادية وكان لدي منير مراد قدرة علي أن يجمع الممثل يغني وكأنه مطرب وهذا ما حدث مع سيدة الشاشة فاتن حمامة حينما شاركت بالغناء في " الو الو إحنا هنا" مع شادية وقدم أيضا روائع لحنية نتذكر منها " كعب الغزال" لمحمد رشدى و" القلب معاك ثانية بثانية" و" على عش الحب" لشادي.



منير مراد عبقري التلحين

إلا أن رائعته التي تغمر من يسمعها بهجة وسعادة وحب وضحك هي اغنية " ضحك ولعب وجد وحب " التي لحنها للعندليب وشاركه فيها عبدالسلام النابلسي وهي بالفعل من أكثر الاغاني التي تمنح من يسمعها البهجة وتقريبا كانت تلك الأغنية هي بداية التعارف مع بين الفنانة سهير البابلي ومنير مراد والتي بعدها توج الاعجاب بينهما بالزواج وأسلم منير مراد من أجل الزواج بها وقدم للعندليب أيضا " وحياة قلبي وأفراحه " و" قاضي البلاج " و" بكره وبعده "

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منير مراد قدم أيضا روائع لمطربين آخرين منهم شريفة فاضل في أغنية " لما الصبر راح منه " وقدم لعفاف راضي أغنية " ابعد يا حب " وتعامل مع شادية في الكثير من الألحان التي مازالت في ذاكرة ووجدان المستمعين ومنها مثلا " يا دبلة الخطوبة " و" يا سارق النوم من عيني " و" دور عليه تلقاه " التي شاركها فيها كمال الشناوي وقدم أيضا لحنا عبقريا لفؤاد المهندس وشويكار وهو "قلبي يا غاوي خمس قارات"، فضلًا عن تقديم عدد من التابلوهات الراقصة التي قدمها مع تحية كاريوكا وسامية جمال كما تحمس للنجمة لبلبة بعد انتهاء فترة التقليد وقدم لها " فتحت الشيش " و" دنيا " وأغاني فيلم " مولد يا دنيا ".

"موريس زكي مرودخاي" هو الاسم الحقيقي لمنير مراد الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده 13 يناير وهو ينتمي لأسرة فنية فالأب زكي مراد، كان يعمل في مجال الموسيقى وشقيقته الفنانة ليلى مراد وبدأ منير حياته بالتقليد فقد عشق هذا الفن وقدمه في فيلم "نهارك سعيد"، حيث قلد "فريد الأطرش، ومحمد فوزي، وليلى مراد"، وكان الأوبريت يحمل عنوان "محدش شاف".

أشهر زيجاته كانت من نجمة الكوميديا سهير البابلي، عام 1958، وحدث الانفصال بعد عدة أعوام، ولم تسفر هذه الزيجة عن أي أبناء، ورزق "مراد" بابن واحد اسمه "زكي" من زوجته الأولى الإيطالية وتزوج مرة ثالثة من " ميرفت شريف " التي يقال انها اخت الفنان تامر حسني من الاب .

ورحل ذلك العبقري في هدوء والسبب هو أن رحيله تزامن مع اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981 ولذلك كان هناك حظر تجوال ولم يحضر أحد جنازته ولم يعلم بها أهل الفن ومحبيه إلا بعد فترة من وفاته .