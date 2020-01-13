بالصور والأسماء: هذه هي أبرز الثنائيات التي سنشاهدها في رمضان 2020

انطلق تصوير المسلسلات الرمضانية في بيروت، بدءاً من اليوم مع مسلسل "أسود فاتح"، لتكون جاهزة للعرض في ماراثون رمضان 2020، علماً أنّ بعضها قد يستغرق تصويره إلى ما بعد انطلاق الشهر الفضيل، خصوصاً إذا عاكست الظروف المناخية العاصفة التي يشهدها لبنان ظروف التصوير.

وتضمّ هذه المسلسلات ثنائيّات يراهن عليها صنّاع الدراما لترويج أعمالهم على نطاق واسع.

وفيما يلي أبرز الثنائيات التي سيشاهدها الجمهور في رمضان 2020:

-سيرين عبد النور ومحمود نصر في مسلسل "دانتيل"، إنتاج شركة إيغل فيلمز. وكان الممثلان قد اجتمعا سابقاً في مسلسل "قناديل العشاق" عام 2017

سيرين عبد النور ومحمود نصر

-نادين نجيم وقصي خولي في مسلسل "2020" من إنتاج شركة الصباح

نادين نجيم وقصي خولي

في لقاء هو الثاني بينهما بعد مشاركتهما العام الماضي في مسلسل "خمسة ونص".

-عابد فهد وستيفاني صليبا في مسلسل "الساحر" من إنتاج "آي سي ميديا" .

وكان الممثلان قد اجتمعا العام الماضي في مسلسل "دقيقة صمت".

-هيفاء وهبي وأحمد فهمي في مسلسل "أسود فاتح" من إنتاج شركة الصباح.

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وهو يشهد عودة هيفاء إلى ماراثون دراما رمضان بعد غياب العام الماضي.

-معتصم النهار وريتا حايك في مسلسل "من الآخر" من إنتاج شركة الصباح،

وهو الدور الذي اعتذرت عنه ستيفاني صليبا في اللحظات الأخيرة

-تيم حسن وديما قندلفت في مسلسل "الهيبة" بموسمه الرابع من إنتاج شركة الصباح

-ماغي بو غصن وماكسيم خليل في مسلسل "أولاد آدم"، من إنتاج إيغل فيلمز، في لقاء هو الثاني لهما بعد مسلسل "يا ريت" عام 2016.

-دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب سيشكّلان ثنائياً ثانياً ضمن مسلسل "أولاد آدم" أيضاً في لقاء هو الأوّل لهما معاً.

فما هي الثنائية التي تنتظرونها وتراهنون عليها؟