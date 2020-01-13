فيديو جديد لقتيل فيلا نانسي عجرم... هل يكون دليل براءة زوجها؟

انتشر فيديو جديد يظهر السارق الذي دخل منزل نانسي عجرم وفادي الهاشم وقتل على يد هذا الأخير بعد أن اتّجه إلى غرفة أولاده.

ويظهر الشاب في الفيديو في حديقة الفيلا، قبل أن يضع القناع على وجهه، ويبدو بوضوح وهو يستكشف المنزل والسلاح إلى جنبه الأيمن.

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بالفيديو .. هذا سبب تبدل ملابس القتيل في كاميرات المراقبة بفيلا نانسي عجرم

وكانت نانسي وزوجها قد تعرّضا للكثير من الشائعات المدمّرة، منها اتهامهما بقتل الشاب عمداً بسبب رفضهما دفع مبلغ 800 دولار له، كما اتخذت القضية منحىً عنصرياً.

فهل يساهم هذا الفيديو في التخفيف من وطأة الاتهامات بحق نانسي وزوجها؟