ستيفاني صليبا تخلّت عن معتصم النهار لأجل عابد فهد

بعد إعلان الممثلة ستيفاني صليبا المفاجىء عن انسحابها من مسلسل "من الآخر" الذي كان سيجمعها بالممثل معتصم النهار مع شركة "الصباح"، كشفت الممثلة عن تعاقدها مع شركة "آي سي ميديا" للمنتج الأردني إياد الخزوز لبطولة مسلسل رمضاني يحمل اسم "الساحر" مع الممثل عابد فهد، في ثاني تعاون بينهما بعد نجاحهما في مسلسل "دقيقة صمت" في رمضان الماضي. مع عابد فهد في دقيقة صمت العمل من كتابة سلام الكسيري، ولم يتم الاتفاق بعد مع المخرج الذي سيتولاه. قصة "الساحر" تتمحور حول رجل من الطبقة المتوسطة، تشاء الظروف أن يدخل لعبة الكبار. على أن تلعب ستيفاني دوراً محورياً في الحكاية وترافق تغييرات شخصية البطل. Advertisements يذكر أن ستيفاني كانت قد وقعت عقد عمل مع شركة "صبّاح إخوان" التي يديرها صادق الصباح لبطولة مسلسل "من الآخر" إلى جانب معتصم النهار، لكنّها انسحبت في اللحظات الأخيرة من العمل الذي ذهب لصالح ريتا حايك. إقرئي أيضًا: كارلا حداد تتلقّى ضربة موجعة مع بداية العام الجديد هيفاء وهبي تبدأ تصوير "أسود فاتح" يوم غدٍ الثلاثاء

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