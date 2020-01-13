كارلا حداد تتلقّى ضربة موجعة مع بداية العام الجديد

على الرغم من النجاح الذي حققه برنامج Fi Male الذي تقدّمه كارلا حداد على شاشة LBCI، اتّخذت هذه الأخيرة قراراً بإيقاف البرنامج عند الحلقات التي تمّ تسجيلها، بسبب الأزمة الماليّة التي تعاني منها المحطّة. البرنامج لم يكن فأل خير على كارلا، التي انتقلت من محطة MTV إثر خلاف معها، وأعلنت عن برنامجها عبر شاشة LBCI، لتصطدم بمشكلة جراء تشابه فكرة برنامجها مع الفكرة التي كانت قد قدّمتها الإعلاميّة رابعة الزيات إلى المحطّة، ما دفعها إلى تعديل الفكرة وتغيير اسم البرنامج. إقرئي أيضًا: كاتبة سورية تتّهم مسلسل سيرين عبد النور بالسرقة Advertisements ريتا حايك بديلة ستيفاني صليبا مع مُعتصم النهار في رمضان 2020 ثم انطلقت الثورة في بنان، فتوقّف البرنامج كما كل برامج المحطات اللبنانية، ليعاود انطلاقته قبل أسابيع، وظنّ المشاهدون أنّ البرنامج سيستمر، لتبلغ الإدارة كارلا وفريق عملها بإنهاء البرنامج، الذي يبدو أنّ عودته لن تكون قريبة.

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