هيفاء وهبي تبدأ تصوير "أسود فاتح" يوم غدٍ الثلاثاء

حلّ المخرج المصري كريم العدل ضيفاً على بيروت لأيام عدة للإنتهاء من التحضيرات التي تتعلق بمسلسل "«أسود فاتح" الذي تلعب دور البطولة فيه هيفاء وهبي، في أوّل تعاون لها مع شركة الصباح ويشاركها وأحمد فهمي وصبري فواز وغيرهما.

المسلسل الذي كتبه أمين جمال، سيبدأ تصويره يوم غد الثلاثاء. وقد اختار المخرج أماكن التصوير، وترتيب الديكورات اللازمة وتنسيق المواعيد قبل بدء العمل.

العمل سيصوّر بين القاهرة وبيروت، وسيدور في إطار إجتماعي لا يخلو من مشاهد الأكشن.

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يبقى أن نذكر أنّ هيفاء انتهت من تصوير فيلم "أشباح أوروبا" الذي ظهرت فيه بالشعر الأشقر، ولم يعرف بعد ما إذا كانت ستظهر بنفس اللوك في المسلسل الجديد، الذي يعيدها إلى المنافسة الرمضانية بعد غيابها العام الماضي.

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