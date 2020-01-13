أوّل مشروع لـ ميغان ماركل بعد انفصالها عن العائلة المالكة واليوم قرار مصيري

في أوّل خطوة لها بعد انفصالها عن العائلة المالكة، كشفت "تايمز" أنّ الممثلة الأميركية السابقة وزوجة الأمير البريطاني هاري، ميغان ماركل (38 عاماً)، وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة "ديزني" مقابل تبرّع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

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يأتي ذلك بعد أيّام من المفاجأة التي فجّرها الزوجان بإعلانهما التخلي عن مهمّاتهما الملكية الرئيسة لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية والعمل على أن يصبحا "مستقلين مادياً".

وفي المقابل، لم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميغان بخصوص المشروع الجديد.

في سياق متصل، استدعت الملكة إليزابيث الثانية حفيدها هاري لعقد اجتماع أزمة وبحث الترتيبات المستقبلية الخاصة به وبميغان في أعقاب قرارهما الأخيرة.

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وقال مصدر في قصر "بكينغهام" إنّه من المقرر عقد الاجتماع اليوم الإثنين في منزل ساندرينغهام الذي تملكه ملكة بريطانيا في منطقة نورفولك في شرق إنكلترا، بحضور الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ووالد هاري، والأمير وليام شقيق هاري.

وستحاول ميغان الانضمام للاجتماع عبر الهاتف من كندا التي عادت إليها الأسبوع الماضي لتكون مع ابنها "آرتشي".

سيكون الاجتماع هو المرّة الأولى التي يجتمع فيها كبار أفراد العائلة المالكة وجهاً لوجه لبحث الهواجس التي أثارها هاري وميغان، في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون محادثات من وراء الستار منذ الإعلان عن الخطوة، سعياً للتوصل إلى ترتيب جديد للزوجين.

علماً بأنّ المشاورات التي شاركت فيها أيضاً الحكومتان البريطانية والكندية، مهّدت الطريق أمام اجتماع بين هاري والملكة وجهاً لوجه.