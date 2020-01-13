سهير رمزي تظهر مع زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الصور للفنانة الكبيرة سهير رمزي، مع زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني والإعلامية بوسي شلبي، حيث تواجدوا في أحد الأماكن العامة.
وظهرت سهير رمزي في الصور بجانب زوجها بدون الحجاب، حيث ظهر جزء كبير من شعرها، وارتدت ملابس شتوية، وقامت بوضع مكياج صاخب، والغريب في الأمر أنها كانت تمسك بيدها عكازاً، وانهالت الكثير من التعليقات على هذه الصور، التي سخرت من إطلالتها، ودهشتهم الشديدة من ظهورها دون حجاب، واعتمادها على العكاز في حركتها.
وأرجع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن سهير رمزي تعاني من زيادة في الوزن، وهذا يسبب لها وجعاً شديداً في قدميها، لذلك تعتمد على العكاز في حركتها.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سهير رمزي كان مسلسل «قصر العشاق»، الذي شاركت في بطولته بجانب كل من الفنان عزت العلايلي، الفنانة بوسي، رانيا فريد شوقي، خالد زكي، ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، ولكنها لم تحقق من خلال هذا العمل أي نجاح يذكر.
وتعرضت سهير رمزي لانتقادات شديدة خلال الفترات الماضية، وذلك بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات طويلة، وظهورها مع الفنانة شهيرة في إحدى المناسبات وهما بدون الحجاب.
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