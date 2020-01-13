احمد فهمي يعيد إجراء عملية جراحية في المريء بعد فشلها

أحمد فهمي يجري عملية جراحية بعد رمضان.. فما السبب؟

أعلن الفنان أحمد فهمي أنه سيجري عملية جراحية دقيقة عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، حيث أكد أحمد فهمي أن العملية الجراحية التي قد أجرها في المريء لم تنجح؛ لذلك سيقوم بإعادتها مجدداً، خاصة أنه يعاني من مرض نادر في هذه المنطقة.

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وأوضح أنه يعاني من خلايا في المريء تقوم بفرز عصارة مضرة بالمريء، وتسبب أخطاراً جسيمة على حالته الصحية، مشيراً إلى أن نسبة نجاح العملية في الحالات العادية تتراوح ما بين 90 و100 في المائة، ولكن في حالته الصحية لم تتجاوز نسبة النجاح 50 في المائة، وأن هذا المعدل سيعيد تنشيط هذه الخلايا مجدداً.

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وأكد فهمي في تصريحات صحفية أنه سيقوم بإجراء العملية الجراحية بعد 3 أشهر من الشهر الحالي، ومن الممكن أن يؤجلها لعدة أسابيع بسبب انشغاله بمسلسله الرمضاني الجديد «تيمون وبومبا» الذي سيعود من خلاله للعمل بجانب صديقه الفنان أكرم حسني الذي شاركه الموسم الرمضاني قبل الماضي بمسلسل «ريح المدام» الذي شارك في بطولته بجانب الفنانة رجاء الجداوي ومي عمر.

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واقترب أحمد فهمي خلال الأيام الحالية على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «العارف» الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد عز والفنان محمود حميدة، وركين سعيد وكارمن بصيبص وحازم إيهاب وأحمد خالد صالح، ومن إخراج أحمد علاء الدين.