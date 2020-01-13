ظهور فيديو جديد يكشف مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

فيديو جديد يكشف جانباً جديداً في حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم

شارك الصحفي سعيد الحريري متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور لفيلا الفنانة نانسي عجرم في أثناء عملية السطو المسلح التي تعرضت له منذ أيام.

وعلق الحريري على المقطع الذي نشره وقال: «فيديو يظهر تفاصيل إضافية للصّ الذي انتهك حرمة منزل الدكتور فادي الهاشم وزوجته الفنانة نانسي عجرم منذ لحظة تسلله ملثماً إلى المنزل وحتى لحظة مقتله على يد ربِّ المنزل بعدما توجّه إلى غرفة بناته».

وانهال الكثير من التعليقات على هذا المقطع منها: «مدام نانسي زوجة القاتل المحترمة، مهما حاولتِ إعادة تأهيل نفسك في المجتمع عن طريق التعازي أو التهاني؛ فلن تنجحي، فنعت القتل وسم على زوجك، وربما عليكِ أيضاً؛ الرأي العام لا يُستهان به بتهنئة وتعزية. إن لم تستحي فافعل ما شئت».

وكانت نانسي عجرم شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة قالت من خلالها: «بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر»، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها الذين تمنوا لها حياة سعيدة وهادئة.



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