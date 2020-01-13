حقيقة زواج دنيا عبد العزيز من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي سرا

حلّت الفنانة دنيا عبدالعزيز ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج «تحيا الستات»، وتحدثت دنيا خلال وجودها بالبرنامج عن علاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وقالت إنها كانت حريصة على أن ترد على شائعة زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي في وقت انتشارها، وأضافت أن فاروق الفيشاوي خرج وتحدث أيضاً، وقال إن دنيا عبدالعزيز زميلتي ومثل ابنتي، وبالفعل كان الفنان فاروق الفيشاوي من أقرب الأشخاص لي في حياتي.

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وعندما عرضت صورة الفنان فاروق الفيشاوي بالبرنامج، كادت تبكي عليه، وأكدت أن بعد رحيله قد فقدت الأمان؛ لأنه كان مصدر أمانها الحقيقي، وذلك بسبب وقوفه بجانبها في الكثير من المواقف، وأنها تعلمت منه «الجدعنة»، والوقوف مع أصدقائها في وقت الشدة، وتذكرت أن فاروق الفيشاوي هو من قام بدفن جدها، ونزل إلى مقبرته بنفسه، وله الكثير من المواقف التي لا تُنسى معي أو مع غيري من الفنانين.

وأشارت إلى أنها عانت في إحدى الفترات من أحد الأمراض النفسية، بسبب أحد الظروف القاسية التي تعرضت لها، وكان فاروق الفيشاوي الشخص الوحيد الذي وقف بجانبها، وكان دائماً ما يدعمني ويذكرني بأنني قوية، ويجب أن أستعيد هذه القوة مجدداً؛ من أجل والدتي وعملي، وكان يعتبرني ابنته.

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يشار إلى أن الفنان فاروق الفيشاوي قد رحل عن عالمنا منذ عدة أشهر، وكان خبر وفاته بمثابة الصدمة الكبرى لجميع نجوم الوسط الفني.

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