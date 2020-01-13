نشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مجموعة صور له بصحبة زوجته لتهنئتها فى عيد ميلادها. وعلق الفنان هشام ماجد على الصورة قائلاً: «عيد ميلاد سعيد للسيدة الأولى.. وبإذن الله الأخيرة في حياتي.. حبيبتي يا أم البنات يا شايلاني (آه والله متصدقوش الصورة)».

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره. Advertisements يذكر أن كلاً من هشام ماجد وشيكو ينتظران عرض مسلسلهما الجديد «اللعبة»، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. مسلسل «اللعبة» بطولة شيكو، وهشام ماجد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومي كساب، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وعارفة عبدالرسول، وإنتاج شركة «سكرين 2000» للمنتج أمير شوقي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني. اقرئي ايضا : حقيقة تزوير فادي الهاشم فيديوهات قتله للشاب الذي هاجم منزله وإلقاء القبض عليه مجدداً



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هشام ماجد ينشر صورا جديدة برفقة زوجته والجمهور يصفها بالجميلة الهادئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.