حلا شيحة: الحياة لا تعطي دروساً مجانية ودفعت الثمن

شاركت حلا شيحة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: «علمتني الحياة.. الحياة لا تعطي دروساً مجانية لأحد، فحين أقول إن الحياة علمتني تأكد أني دفت الثمن». اقرئي أيضا : حقيقة تزوير فادي الهاشم فيديوهات قتله للشاب الذي هاجم منزله وإلقاء القبض عليه مجدداً Advertisements وتواصل حلا شيحة حالياً، تصوير دورها فى فيلم «مش أنا» مع تامر حسني وماجد الكدواني وسوسن بدر، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق. يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل «زلزال» مع محمد رمضان، الذي عرض العام الماضي.

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