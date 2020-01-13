محمد بن زايد عمل متخفيا لأشهر كنادل في مطعم مغربي

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 02:53 مساءً - كشفت صحيفة نيويورك تايمز جوانب مثيرة من الحياة الشخصية لمحمد بن زايد آل نهيان في تقرير مطول عن ولي عهد أبوظبي تضمن لقاءات معه ومعايشات أجراها محرر الصحيفة المخضرم روبرت أف فورث.
ومن المعلومات المثيرة للاهتمام ما كشفه فورث من أن محمد بن زايد تعرض لتربية خاصة من والده الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات.
وتقول الصحيفة إن محمد بن زايد وهو في الـ14 من عمره أرسله والده الشيخ زايد إلى مدرسة في المغرب، ويبدو أن الشيخ زايد قد أراد لهذه التجربة أن تكون قاسية بعض الشيئ، فأعطي لمحمد بن زايد في هذه الرحلة جواز سفر باسم مختلف يخفي هويته حتى لا يعامل معاملة خاصة.
وبحسب الصحيفة فقد عاش محمد بن زايد ببساطة في المغرب وقضى عدة أشهر يعمل كنادل في مطعم محلي. حيث كان يصنع وجبات الطعام الخاصة به بنفسه ويغسل ملابسه الخاصة، وكان وحيدا في الغالب.
وأوضح محمد بن زايد في حواره مع الصحيفة: ”كان هناك صحن من التبولة (سلطة) في الثلاجة، وكنت أستمر في تناول الطعام منه يومًا بعد يوم حتى يتشكل نوع من الفطريات في الأعلى“، في إشارة إلى بدء السلطة في التحلل والتعفن.
وبعد ذلك أمضى بن زايد الصيف في مدرسة داخلية باسكتلندا معروفة بطقوسها القاسية كالإجبار على تحمل الاستحمام بالماء البارد وغير ذلك وتلفت الصحيفة إلى أن الأمراء البريطانيين عادة ما يكرهونها، لكن محمد بن زايد استمتع بوقته هناك. بعد ذلك ذهب لقضاء سنة في أكاديمية ساند هيرست البريطانية العسكرية المرموقة.
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