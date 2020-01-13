شاهدوا.. إعلامية عراقية تعلن نبأ وفاة شقيقها مباشرة على الهواء

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 02:53 مساءً - أثارت الإعلامية العراقية سحر عباس جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بتعاطف الكثيرين معها بشأن طريقة إعلانها نبأ وفاة شقيقها الأكبر، خلال تقديمها حلقتها من برنامجها الحواري “القرار لكم” على قناة دجلة العراقية، الذي يبث على الهواء مباشرة.

وأكدت “سحر” أنها أُبلغت بوفاة شقيقها قبل دقائق من خروجها على الهواء مباشرة ولكنها استمرت في تقديم الحلقة وأنهتها بإعلان وفاته.

وبدت الإعلامية العراقية في حالة حزن شديد في محاولة للتماسك وعدم البكاء على الهواء وقالت: “أعتذر عن الحزن الشديد اللي عليا أساسيات الإعلام تعلمناها إن حياتنا الشخصية تكون خارج الاستوديو ولكن قبل دقائق من وقت البرنامج اتبلغت بوفاة أخوي الأكبر اللواء الركن طارق عباس جميل”.

وأضافت وهي تحبس دموعها: “حرصًا منا على نقل الحقيقية نستمر في تقديم البرنامج وراح نكون معكم لنقل كل ما هو حقيقي ونوضح كل ما يحدث بالبلد أعتذر منكم”، في إشارة إلى متابعتها في برنامجها لكل ما يجري على الساحة العراقية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع وتداولته حسابات المشاهير عبر “إنستغرام” وأثنوا على استطاعتها الحديث رغم إبلاغها خبرًا مؤلمًا كهذا، وبدأ البعض يسرد طريقة تعامله عندما أُبلغوا بوفاة أحد ذويهم.

وسلك عدد من المعلقين نهج الانتقاد معربين عن أسفهم إزاء برود المشاعر التي يظهر بها البعض، بل وهاجموا كيفية التدرب عليها، فيما تداول الغالبية عبارات الثناء على قوتها ودعوا لشقيقها بالرحمة.