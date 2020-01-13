شاهد .. الظهور الأول لزوجة الفنان ” هشام ماجد “

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 02:53 مساءً - نشر الفنان المصري ” هشام ماجد ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته في الظهور الأول لها .

وجاء ذلك لتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها حيث كتب هشام ماجد في تعليقه على الصور : ” فى مثل هذا اليوم اتولدت السيدة الأولى وبإذن الله السيدة الأخيرة في حياتي .. كل سنة وأنتي طيبة يا أم البنات يا غالية ” .

وتفاعل المتابعون مع الصورة التي حققت الكثير من الإعجابات بالإضافة إلى التعليقات التي هنأت زوجته بعيد ميلادها وأشادوا بجمالها والدعوات لهما .