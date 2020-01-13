شاهدوا.. سقطت منها حمالة الصدر لكنها أصبحت ملكة جمال بلجيكا

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 02:53 مساءً - لم تتوقع الفتاة البلجيكية “​سيلين فان أويستل​” أن يحدث معها ما حصل اثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال ​بلجيكا​ للعام 2020.

سيلين فان أويستل التي توجت بالفعل باللقب الملكي بعدما أبهرت الجميع بجمالها ونعومتها وقعت في مأزق كبير اثناء مرورها على المنصة حيث وقعت على الأرض وسقطت منها حمالة صدرها.أويستل استدركت الوضع سريعاً ونهضت بسرعة كبيرة واكملت العرض، لكنها تركت حمالة الصدر على الأرض ولم تبال لما حصل معها.أويستل البالغة من العمر 23 عاماً نجحت بالحفاظ على هدوئها وإبتسامتها رغم الموقف المحرج.يذكر أن أويستل كانت قد حصدت سابقاً لقب ملكة جمال مدينة “انتويرب” لعام 2019، كما أنها حاصلة على دبلوم في القانون، كما توجت بلقب “ملكة جمال مواقع التواصل”.