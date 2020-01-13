شاهدوا لجين عمران عبرت عن فخرها بطلاقها.. الطلاق مو عيب

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 02:53 مساءً - في حديث جرىء علقت الإعلامية السعودية لجين عمران على طلاقها من زوجها السابق. حيث أكدت لجين عمران أنها فخورة جدًا كونها مطلقة لان الطلاق ليس بعيب.

وقالت لجين: “الطلاق كان برغبة مني شخصية.. فالطلاق ليس عيب او حرام ويحلله الشرع والدين.. فلذلك موضوع إني أشوف نفسي مش مرتاحة أو مبسوطة ومهانة كرامتي .. إيش المانع إني أطلب الطلاق.. أطلب الطلاق بإرادتي وأقدر أكافح وأشتغل وأصرف على نفسي وأتخذ قراراتي”. كما أوضحت لجين أنها تزوجت بعمر ال 16 عام وأنجبت طفلتها الأولي وهي تبلغ من العمر 17 عامًا.