هل وجدت بوليوود صوتها السياسي بفضل النجمة ديبيكا بادكون؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في عصر تحكمه وسائل التواصل الاجتماعي، لا يتم عزل نجوم السينما عن القضايا التي تهم جماهيرهم. حيث أتاحت السوشيال ميديا تواصل بلا انقطاع بين النجوم ومتابعيهم.

خوفا من رد الفعل العنيف من المشجعين والسياسيين والمتعصبين الدينيين، كان نجوم بوليوود في الماضي يبتعدون عن السياسة الهندية الملتهبة. لكن يبدو أن إحدى الممثلات ربما غيرت ذلك.

في إشارة إلى تحول محتمل للأجيال، انضمت النجمة ديبيكا بادوكون إلى بحر من الطلاب المحتجين في دلهي ليلة الثلاثاء، مما أثار هتافات عالية من الحشد المفاجئ.

لم يكن لدى قلة منهم أي إشارة إلى أن بادوكون ستحضر التظاهرة في جامعة مرموقة، حيث كان التوجه الطلابي ذو الميول يسارية لفترة طويلة في تقاطع الحزب الحاكم في الهند.

أثار ظهورها حربًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين من أرادوا مقاطعتها لفيلم جديد - مما يشير إلى أن دافعها الوحيد هو الدعاية للفيلم الذي صدر يوم الجمعة - فيما أشاد آخرون بشجاعتها. وفي كلتا الحالتين، قال الكثيرون إن اللحظة تمثل نقطة تحول في صناعة الأفلام الهندية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

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وقال الروائي والمعلق شوبها دي، “لقد كانت خطوة شجاعة”، وعكس “تحول كبير” لبوليوود.وأضاف دي لوكالة فرانس برس “نجوم اليوم يدركون أن دائرتهم الانتخابية هي الهند الفتية وأن الهند الفتية تحترم الأشخاص الذين يتحدثون”.

في بلد حيث يتم تكريس طاعة الشيوخ في القانون، يطالب الشباب الهنود بالحق في أن يسمعوا صوتهم، احتجاجًا على كل شيء من رفع رسوم الجامعة إلى قانون المواطنة الجديد الذي ينتقد باعتباره معاديًا للمسلمين.

وفي عصر تحكمه وسائل التواصل الاجتماعي، لا يتم عزل نجوم السينما عن القضايا التي تهم جماهيرهم.

وقالت الممثلة سوارا بهاسكار، واحدة من النجوم القليلة الذين تحدثوا باستمرار ضد الحكومة: “لن يحدث أي من هذا دون وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقالت لوكالة فرانس برس “لقد واجهت بوليوود الكثير من الانتقادات على تويتر لعدم مشاركتها سياسيا، والكثير منها من الشباب الذين يمثلون جمهورك المستهدف”.