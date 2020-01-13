اجاي ديفجان يقف ضد العنف على طلاب إحدى الجامعات

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أدان عدد كبير من مشاهير بوليوود الهجوم الأخير على الطلاب والمعلمين داخل حرم إحدى الجامعات الهندية. حيث انضم الآن إلى قائمة الشخصيات البارزة الفنان أجاي ديفجان الذي انتقد العنف.

عندما سُئل عن موقفه بشأن هذه المسألة، قال ممثل Singham “أن التقارير تتعارض حتى الآن حول من هاجم طلاب الجامعة، ولكن الوضع الحالي مزعج للغاية.

وأضاف “لقد كنت أشاهد الأخبار منذ الصباح. أنها متضاربة جدا. حتى الآن، نحن لا نعرف من فعل. لذلك حتى وقت غير محدد، أنا لا أعرف كيف أعلق، لكني حزين جدا لما يحدث “، حسبما ذكرت الوكالة.

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وقال توضيحا لموقفه، “من يفعل ذلك، فهو مخطئ. العنف ليس حلًا لأي شيء، إنه يضر ببلدنا “. كما أضاف الممثل البالغ من العمر 50 عامًا، “ما الأجندة وراء ذلك؟ إذا كنت تعرف، من فضلك أخبرني لأن كل ما يوجد في الأخبار غير واضح “.

وقال ممثل Drishyam، وهو يفكر في التزام المشاهير الصمت بشأن مثل هذه الأمور، “عندما نقول شيئًا ما، يتم أخذ الأمر بجدية”.

يشار أنه بعد يوم من إطلاق نحو 50 رجلًا ملثمًا للعنف في جامعة الوحدة الوطنية، احتشد الغضب في الحرم الجامعي حيث طالب الطلاب بالقبض الفوري على